Търсят апартаменти в бутикови сгради

Интересът към новото строителство остава изключително висок

Сключват сделки “на зелено”

Наемите нараснаха и хората предпочитат собствен дом

Има промяна в предпочитанията на купувачите на жилища, които все по-често търсят по-малки, бутикови сгради и затворени комплекси с повече зелени площи и спокойствие пред огромните комплекси, разказват брокери. Цените на жилищата продължават да нарастват, а основната причина за това е високото търсене, което не намалява, а дори нараства. Активното търсене е устойчива тенденция на пазара на имоти, а не временен бум, тъй като мотивите на купувачите са разнородни.

Една от основните причини за нарастване на търсенето на жилища за покупка е повишението на наемите. Все повече хора предпочитат да изплащат кредит, но да имат собствен дом, пред това да плащат наем. Наемите през последните години бележат значителен ръст. Вноските по ипотечен кредит за покупка на апартамент и размерът на наемите вече се конкурират, затова хората преценяват, че е по-добре да купят имот. Този процес води до преливане на наематели към пазара на покупко-продажби, което допълнително засилва търсенето.

Интересът към новото строителство остава изключително висок, като много жилища се продават още “на зелено”. Строителни предприемачи изграждан много нови сгради и има голям интерес към тях. Сред причините за активното търсене е и желанието на много хора да вложат парите си в недвижима собственост. Винаги жилищните имоти са били във фокуса на инвеститорите, но през последните години тази тенденция значително се засили.

Освен в София, Пловдив и Варна, голям ръст на новото строителство има и в Бургас, както и в други градове, казват брокери. Сред причините за това е преместването на много хора от по-малки към по-големи населени места. Същевременно има хора, които са живели в чужбина, сега се връщат по родните си места и купуват жилища.

Брокери съветват хората, които планират покупка на имот с банков заем, да се консултират предварително с кредитни консултанти, за да преценят добре финансовите си възможности - с какво самоучастие могат да сключат сделката, какви месечни вноски по кредита могат да си позволят. Правилното определяне на бюджета за покупка на имот позволява по-лесно търсене на подходящи за конкретния купувач жилища.