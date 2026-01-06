Апартаментите в София поскъпнаха три пъти

Общото увеличение на стойността на имотите в страната е с над 156 на сто

Данни на НСИ за период от близо десет години

Варна е на второ място в класацията

Цените на жилищата в София са нараснали около три пъти за период от близо десет години. Къщите и апартаментите в столицата са поскъпнали с над 196% спрямо 2015 г., показват данни на Националния статистически институт към края на третото тримесечие на миналата година. Това нарежда София на първо място сред големите градове в страната с над 120 хил. жители в класация за поскъпване на имотите.

Цените на апартаментите ново строителство в София през третото тримесечие на миналата година са с над 174% по-високи спрямо 2015 г., показват данните на НСИ. При съществуващите апартаменти поскъпването за същия период е по-голямо - със 209%. Така столицата държи първото място по поскъпване и на старите жилища, и на новите. Данните за такъв дълъг период от време показват, че в София има сериозно търсене както на ново строителство, така и на съществуващи къщи и апартаменти.

На второ място в класацията е Варна с общо повишение на цените със 163% за близо десет години. Поскъпването на новото строителство в морската столица е със 126%, а при съществуващите жилища повишението на цените за периода е със 185%. В тези данни не влизат сделки в курортите край Варна.

На трето място сред шестте най-големи града в страната се класира Пловдив със 148% общо повишение на цените на имотите за период от близо десет години. В града под тепетата повишението на цените на новото строителство за периода е с близо 120%, а старите жилища са поскъпнали със 174%.

Пловдив остава на трето място по поскъпване на къщите и апартаментите за периода от 2015 г. насам.

Повишението на цените на апартаментите и къщите в Пловдив и във Варна за дълъг период от време е близко. И в Пловдив, и във Варна има значителна разлика при повишението на цените на новото строителство и старите апартаменти за период от близо десет години. И в двата града поскъпването на старите жилище е по-голямо, отколкото на новото строителство. При новото строителство движението на цените много зависи от това какви нови сгради излизат на пазара - в кой квартал се намират, както и от типа строителство, дали е луксозен затворен комплекс или по-обикновена кооперация.

На четвърто място по поскъпване на имотите за период от близо десет години е Русе. От НСИ не са обявили данни за поскъпването на новите жилища в града, но при старото строителство повишението на цените в Русе за периода е с близо 142%.

Топ пет на градовете с най-голямо поскъпване на имотите се допълва от Стара Загора. Повишението на цените на новото строителство в града за близо десет години е със 123%. При старото строителство повишението на цените в града е със 148%. В останалите градове в страната с над 120 хил. жители поскъпването на старите жилища за такъв дълъг период от време е по-голямо от това на новото строителство и Стара Загора не е изключение от тази тенденция.

Последното шесто място в класацията за поскъпване на имотите в най-големите градове е за Бургас. Цените на жилищните имоти в морския град са нараснали средно със 122 на сто спрямо 2015 г., което е малко над два пъти, показват данните на НСИ. Като ситуацията при новите и съществуващите къщи и апартаменти е подобна на тази във Варна, но тук разликата в движението на цените е още по-голяма. При новите апартаменти в Бургас поскъпването е с близо 70%, а при жилищата в съществуващи сгради повишението на цените е доста по-голямо - със 163%. Разликата между поскъпването на старите и новите жилища е близо 100%.

Общо за страната жилищата за периода са поскъпнали със 156%, или близо два пъти и половина, като при движението на цените на новото и старото строителство има преднина за съществуващите жилища. Апартаментите в стари сгради са поскъпнали със 171%, а ръстът на цените на новото строителство е със 132%.