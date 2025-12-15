Купуват добрите имоти за броени дни

Предлагането е ограничено

Изискват хубава среда около сградата

За добрите жилища на пазара на имоти продажбата може да бъде завършена за броени дни, казват брокери. Причината за това е ограниченото предлагане на качествени жилища, които отговарят на желанията на купувачите. Най-голям е интересът към качествено, ново строителство на добра локация и с хубава заобикаляща среда. Предимство е наличието на място за паркиране и зелени площи наоколо.

Разбира се, за бързината при реализиране на сделка цената има огромно значение. Купувачите са добре информирани за цените на пазара на имоти и за парите си търсят съответното качество и квадратни метри жилищна площ. Имоти, за които собствениците искат твърде висока цена за площта и състоянието им, остават без кандидати.

Старото строителство също не е за пренебрегване. Има интерес от страна на купувачите и към стари апартаменти, особено в квартали, където няма ново строителство. Все повече купувачи искат не просто жилище, но и изискват по-добра среда около дома си. Важни са състоянието на улиците, наличният градски транспорт, има ли наблизо магазини, аптека, училище и детска градина.