Локацията е най-важна за имот под наем

Има търсене от завръщащи се българи

Атрактивни са райони до университети

Локацията е най-важната характеристика за апартамент, който ще бъде даван под наем. При дългосрочно наемане на жилище (за период от една година или повече) най-предпочитани са централните райони на големите градове, районите в близост до университети или големи бизнес центрове, както и местата с удобни транспортни връзки, казват брокери. Затова при покупка на жилище с идеята да бъде отдавано под наем е добре да бъдат избрани именно такива райони.

Най-често жилища под наем търсят български и чуждестранни студенти, както и млади семейства, които още не са купили собствен дом. Студентите най-често искат да са близо до университета или до центъра на града. Младите семейства искат до жилището им да има училище и детска градина.

Не се наблюдава значително увеличение в интереса от чужденци или дигитални номади към наемането на жилища в България. Чужденците, които могат да работят дистанционно от всяка точка на света, рядко решават да живеят в България. За сметка на това се засилва търсенето от българи, завръщащи се от чужбина, които все по-често искат дългосрочно да наемат жилище преди евентуална покупка.