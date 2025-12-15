3400 евро за кв. м в центъра на София

Завършени и обзаведени имоти има малко на пазара и се продават бързо

Важно е в кой район се намира

Средните цени за двустаен в столицата са около 2300 евро за кв. м.

В центъра на София цените на апартаментите започват от 2500 евро за кв. м, като средната цена за района на идеален център е около 2700-3400 евро за квадрат, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Конкретната цена за всеки имот зависи от редица фактори като точното му местонахождение и неговите характеристики.

За столицата като цяло средните цени на жилищата за двустаен апартамент са около 2300 евро за квадрат. Конкретните цени варират в широк диапазон в зависимост от това в кой район се намира имотът и в какво състояние е.

Най-предпочитани от купувачите са Южните райони на София и широкият център. Предпочитани от купувачите на имоти са кварталите “Лозенец”, “Витоша”, “Кръстова вада”, “Хладилника”, “Малинова долина”, “Манастирски ливади”, “Овча купел”, “Младост”, “Иван Вазов”. Важни предимства при избора на жилище са възможност за паркиране, близост до търговски вериги и учебни заведения, както и до удобни спирки на градския транспорт.

Най-търсени са двустайните (спалня и всекидневна) и тристайните апартаменти. Най-големи са предпочитанията към двустайните жилища, а след тях се нареждат тристайните, които са от две спални и всекидневна. По-слаб остава интересът към многостайните и едностайните апартаменти, ателиетата и мезонетите. Нараства търсенето на къщи.

Предлагането на имоти в столицата е ограничено спрямо търсенето. Най-голямо предлагане има на жилища в строеж, поради продължаващото строителство на нови сгради. Завършени и обзаведени имоти, готови за живеене, се срещат рядко на пазара и се продават бързо. Строителните предприемачи изграждат най-много двустайни и тристайни жилища. По-слабо е предлагането на едностайни и многостайни апартаменти. Нараства предлагането на къщи в близост до София.

Най-активно е предлагането в районите “Малинова долина”, “Кръстова вада”, “Витоша”, поради активното строителство на нови проекти в тези райони. Средните цени на предлаганите имоти са в широк диапазон между 2000 евро и около 2700 евро за кв. м. в зависимост от това на какъв етап е завършен имотът, къде точно се намира и какви са характеристиките му.