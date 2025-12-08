Българи в чужбина купуват имоти в родината

Прогнозират навлизане на чуждестранни фондове

Чужденци избират райони до морето

Много българи, които дълго време живеят и работят в чужбина, купуват имоти в родината, разказаха брокери. Българи, които са в Германия, Ирландия и дори в Норвегия искат да купят жилище в България. Причините за това са много. От една страна те виждат, че пазарът на имоти в страната ни е стабилен, цените нарастват и придобиването на жилище е добра възможност за инвестиция.

Някои българи в чужбина купуват имоти в страната ни, защото смятат след години, при пенсиониране да се завърнат. Условията за живот в страната за хора с високи пенсии и значителни спестявания са добри, цените на имотите са по-ниски, отколкото в страните от Западна Европа. Това създава предпоставки редица българи да се завърнат.

Имоти в България купуват и чужденци от държави като Германия, Чехия и Полша, но те инвестират парите си предимно в жилища по Черноморието. Те са привлечени от хубавия климат в страната ни. Освен това цените на имотите тук са по-ниски, отколкото в техните родни места, което им позволява с наличния бюджет да придобият много по-голямо и качествено жилище.

След влизането ни в еврозоната ще се разшири присъствието на пазара на имоти на чуждестранни фондове, които инвестират в имоти, категорични са брокери. Това ще доведе до покачване на търсенето.