Купуват къщи в района около Варна

Част от купувачите са украинци

Българи от чужбина инвестират край морето

В района на Варна има засилен интерес към селски къщи около града, казват брокери на имоти. Къщи купуват предимно българи, които искат да имат имот на близко разстояние от морето и близо до природата. Имоти край Варна купуват както жители на града, така и хора от цялата страна.

Собствениците на имот край Варна могат с колата бързо да стигнат до морето и до големия град. Затова къщите са удобни както за ваканционен имот, който да бъде използван през почивните дни, така и за основно жилище на хора с работа във Варна. Много хора предпочитат да живеят в селски имот с двор, по-голям простор и възможност за паркиране, отколкото в динамичен град като Варна. Селските имоти са особено предпочитани от млади семейства с малки деца, защото дворът осигурява по-добри условия за игра.

Сред продавачите на имоти в района на Варна са руски граждани, а украинските граждани, които доскоро бяха предимно наематели, вече са купувачи. Тъй като най-често те вече имат работа, банките могат да им отпускат кредити. Но на пазара на имоти преобладават купувачите български граждани - в това число такива, които живеят и работят в чужбина.