Дефицит на домове под наем във Великобритания

Удобно време за покупка

Предлагат лукс с фитнес зали и консиержи

Дефицит на жилища под наем има във Великобритания, пише Блумбърг. Сред причините за това е намаляване на предлаганите под наем имоти, съчетано с повишено търсене. Много собственици на жилища излязоха от пазара на имоти под наем, като ги продадоха. Процесът на намаление на жилищата под наем върви успоредно с увеличение на населението на страната. В резултат недостигът на домове нараства.

В страната строят нови домове, които излизат на пазара на жилища под наем. Но много от тези нови корпоративни наемодатели предлагат удобства като фитнес зали и консиержи, достъпни само за хора с по-високи доходи. При предлагането под наем на луксозни имоти с допълнителни услуги размерът на наема е значително по-висок и съответно доходността от отдаването под наем нараства. А жилищата, които са излезли от пазара на имоти, са били от по-евтиния сегмент, доминиран от по-малките наемодатели.

В резултат на тези тенденции на пазара, за по-заможните наематели има по-голям избор и качеството се повишава. За хората с добри финансови възможности сега е добър момент и за покупка на имот, тъй като много малки собственици продават жилища. Но за по-бедните наематели ситуацията е много трудна.