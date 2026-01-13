Къща на Карибите струва колкото двустаен в София

Дават и нов паспорт

Купувачите са предимно от САЩ

Карибите привличат не само туристи, а и купувачи на имоти. Все повече обяви за продажба на жилища и къщи на Карибите вървят с нов паспорт, съобщава БиБиСи. Средната цена на къща на Карибите е 170 хил. евро. За същите пари може да бъде купен двустаен апартамент в София. Нараства търсенето на имоти на Карибите от страна на американци, но има купувачи и от много европейски страни, включително и от България.

Пет от островните държави в региона - Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Сейнт Китс и Невис и Сейнт Лусия - предлагат местно гражданство при инвестиция в имот. Тоест, купувате дом и получавате паспорт, който ви предоставя безвизов достъп до 150 държави, включително Шенгенското пространство на Европа. И още един бонус - достъп до Обединеното кралство.

За богатите хора липсата на данъци на островите, като например данък за капиталови печалби и за наследство, а в някои случаи и върху доходите, е друг основен фактор за инвестиция в недвижимо имущество. Местното законодателство позволява на купувачите да запазят и съществуващото си гражданство.

В Антигуа агентите за недвижими имоти трудно се справят с търсенето. Близо 70% от всички купувачи искат гражданство и по-голямата част от тях са от САЩ. Въпреки че в Антигуа няма изискване за местожителство, някои купувачи искат да се преместят да живеят там постоянно, работейки дистанционно на пълен работен ден. Хора от Украйна, Турция, Нигерия и Китай са голяма част от купувачите на имоти на Карибите.