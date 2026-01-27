В центъра на София искат 750 евро наем за двустаен

Важна е не само локацията, а и обзавеждането

Край университетите е по-скъпо

Около 500 евро са необходими на месец в по-отдалечените квартали

Наемите на апартаменти в София са в много широки граници и зависят не сало от локацията, а и от обзавеждането на имота, разказаха брокери. В центъра на града наемът на апартамент със стари мебели, на който не е правен ремонт от много години, може да е по-нисък отколкото на същия по големина имот в крайни квартали, но обзаведен с модерни мебели и домакински уреди. Но като цяло наемите на двустайните жилища в центъра на София и в по-престижните райони са средно 750 евро на месец, а в по-отдалечените квартали са около 500 евро.

Тристайните апартаменти в централната част на столицата и в най-предпочитаните райони надхвърлят 1000 евро на месец. В останалите квартали тристайните жилища се отдават под наем за около 600-800 евро. В районите около университетите традиционно наемите са малко по-високи, отколкото в съседните жилищни комплекси заради големия интерес от страна на студенти. Най-често студентите търсят малки жилища, заради по-ниските наеми. Именно затова някои хора инвестират в едностайни жилища около университети, които да бъдат отдавани под наем на студенти. Цените на тези имоти са по-ниски и при отдаването им под наем се реализира добра доходност. Студентите с по-големи финансови възможности наемат двустайни жилища. Но най-изгодно излиза, ако няколко студенти се разберат да наемат заедно тристаен апартамент. Така делят не само наема, а и плащането на битовите сметки.

Жилища под наем търсят и хора, които се местят в София от друго населено място, както и много млади хора, които искат да живеят самостоятелно, но още нямат финансовата възможност да купят собствен дом или не са решили къде точно да се установят. Много млади хора наемат апартамент докато решат дали да работят и живеят в България или да търсят по-добри възможности за реализация в чужбина. Други предпочитат да живеят под наем докато си намерят стабилна работа или пък решат в кой квартал искат да живеят.

Но на пазара на имоти има тенденция все повече наематели да преминават в категорията на купувачи, а сред причините за това са лесният достъп до ипотечно финансиране и повишени доходи. При покупката на имот интересът не е съсредоточен само към някои квартали, има голямо търсене и към периферията на столицата. Наемите в крайните квартали са по-ниски, а в същото време по-лесно може да бъдат намерени места за паркиране. При наличие на магазини, училища и детски градини и тези райони стават желани от купувачите на имоти.