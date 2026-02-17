Най-търсени са големите жилища

Хората искат по-модерни, по-светли имоти с по-добро разпределение на стаите

Изберете район според целта на покупката

За инвестиция избират апартаменти с по-малка площ

Най-търсени са тристайни и по-големи апартаменти, които купувачите виждат не само като дом, но и като сигурна инвестиция, казват брокери. Жилища купуват както хора, които търсят дом за семейството си, така и инвеститори. Всички те търсят качество и сигурност за парите си, но изборът на имот зависи от целта на покупката.

Зависи дали купувате имот, за да задържите стойността на парите си, да го отдавате под наем или за дом на семейството. При покупка с цел запазване стойността на парите е добре да изберете райони с постоянно търсене, дори при промяна на икономическата ситуация, съветват брокери. При покупка на имот за отдаване под наем трябва да бъде анализирано съотношението наем-цена и профила на очакваните наематели. При избор на жилище за личен дом най-търсени са модерни, енергоефективни и просторни апартаменти. Хората, които купуват имот за семейството си, търсят по-просторни и качествени жилища, докато инвеститорите се ориентират към по-маломерни апартаменти, които са с по-ниска цена, но по-лесно може да бъдат отдадени под наем.

При избора на апартамент въпросът не е само колко пари имаме, а и какво качество на жилището търсим. Хората най-често искат по-модерни, по-светли апартаменти с по-добро разпределение на стаите, обясняват брокери. В София най-търсени са апартаментите ново строителство, особено в централни и новоразвиващи се райони. В предпочитани централни локации, като Докторска градина и кв. “Иван Вазов”, старото строителство също е особено атрактивно, защото няма място за нови сгради. Повечето сделки се реализират чрез ипотечни заеми, въпреки че има и много покупки с налични собствени средства.

Цените ще продължат да нарастват, категорични са брокери. Сред причините за това са желанието на хората да живеят в по-добър дом, активното кредитиране от банките и ограниченото предлагане на жилища. Покачването на доходите също допринася за повишаване на търсенето, а съответно и на цените на имотите. Покупката на имот се смята за една от най-сигурните инвестиции, което също допринася за активното търсене.