Гръцките фермери отказват разговори с Мицотакис, заплашват с ескалация на протестите

Още по темата: Гръцките фермери ескалират протестите си с блокади на магистрали 08.01.2026 09:02

Фермерите останаха на протестните си пунктове

Фермерите, блокиращи магистрали в цялата страна, решиха в последния момент да не присъстват на планираната среща във вторник с премиера Кириакос Мицотакис, позовавайки се на правителствени ограничения, които според тях подкопават перспективата за смислен диалог, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

Представители на координационния комитет за блокадата на фермерите взеха решението по време на местни събрания, проведени късно в понеделник. Те обвиниха правителството, че рязко е наложило ограничения върху броя на участниците, ход, който според тях демонстрира липса на желание да се ангажира сериозно с техните искания.

„Единственото нещо, което го интересува, е да напуснем пътищата, а не проблемите да бъдат решени“, каза Сотирис Яннакос, представител на блокадата в Кардица.

Фермерите останаха на протестните си пунктове и се очакваше да решат как да продължат мобилизациите си. Правителствени източници съобщиха, че срещата с премиера ще се проведе с представителите, които са избрали да присъстват.

Отказът на представители на централните блокади да участват усложни ситуацията, която изглеждаше облекчена. Спорът възникна, след като синдикалисти на фермери, свързани с Комунистическата партия (ККЕ), които контролират големи блокади като Никея и Малгара, поискаха представителство от около 35 души, брой, който правителството определи като непрактичен.

Според информация, цитирана от правителствени служители, ключово условие, поставено от кабинета на премиера, е Мицотакис да не може да седи на една маса с лица, обект на съдебно разследване. Говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че премиерът „не действа въз основа на ултиматуми“.

Канцеларията на премиера отхвърли твърденията, че се опитва да раздели протестите,

като твърди, че е търсила съвместно представителство, вместо да се ангажира поотделно с по-умерени групи по-рано.

Правителството заявява, че има за цел да прекрати 45-дневния цикъл на смущения и да постигне деескалация. То твърди, че вече е удовлетворило 20 от 27 искания на фермери и няма да предложи допълнителни финансови отстъпки. Длъжностните лица казват, че остават отворени за продължителен диалог, включително участие на фермери в междупартиен комитет за бъдещето на първичния сектор.

Фермерите от блокадата на Никая и други места за твърдолинейни протести настояваха, че присъствието изисква включването на всички представители, назначени на национално събрание, проведено в събота, отхвърляйки всякакви ограничения, наложени от правителството.