Франция стартира кампания за доброволна военна служба

Ходът е част от по-широка промяна в цяла Европа

Франция обяви, че стартира кампания за набиране на хиляди млади хора за нова 10-месечна доброволна национална военна служба, като първите участници ще започнат службата си през септември.

Схемата, представена от президента Еманюел Макрон през ноември, е отворена за всички млади френски граждани на възраст 18-25 години, желаещи „да играят роля в способността на нацията да се съпротивлява в несигурна среда“, заяви на пресконференция началникът на щаба на въоръжените сили генерал Фабиен Мандон.

Ходът е част от по-широка промяна в цяла Европа, където държави, които от десетилетия са имали гаранции за сигурност от САЩ, се притесняват от променящите се приоритети на президента Доналд Тръмп и това, което те виждат като агресивна позиция на Русия.

От септември 3000 млади хора ще се присъединят към армията,

флота или военновъздушните сили за мисии на френска земя, като броят им ще се увеличи до 4000 през 2027 г. и 10 000 годишно до 2030 г.

Те ще получават около 800 евро (935 долара) на месец и ще изпълняват задачи, вариращи от помощ при природни бедствия до наблюдение срещу тероризма, и ще служат на различни позиции - от оператор на дронове до пекар, механик, електротехник и член на медицинския персонал.

„След програмата участниците могат да се интегрират в цивилния живот, да станат резервисти или да останат във въоръжените сили, което отразява „дългосрочната еволюция на армията към хибриден модел“, каза министърът на отбраната Катрин Вотрен.