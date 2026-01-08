Гръцките фермери ескалират протестите си с блокади на магистрали

Още по темата: Гръцките фермери продължават с пътните блокади 06.01.2026 10:57

Планират се допълнителни блокади

Фермерите в цяла Гърция продължават с 48- и 72-часови затваряния на пътища на ключови транспортни възли, което води до засилена полицейска готовност, тъй като правителството настоява, че диалогът може да се проведе само ако пътищата останат отворени.

Гръцките фермери ескалират протестите си с продължителни блокади на главни магистрали и второстепенни пътища, увеличавайки натиска върху правителството и пораждайки опасения относно широко разпространените нарушения на транспорта в цялата страна, съобщава To Vima.

От днес фермерите налагат 48- и 72-часови затваряния на няколко стратегически места, включително ключови кръстовища в Северна и Централна Гърция. В района на Малгара, близо до главна магистрала север-юг, протестиращите започнаха пълно 48-часово спиране на движението в двете посоки по обяд.

Планират се допълнителни блокади и на други транспортни възли. На кръстовището Кастро фермерите обявиха затваряния както на главната магистрала, така и на близките алтернативни маршрути за срок до 72 часа. Очакват се допълнителни спирания на пътищата в районите на Тива и Бралос, което ще разшири въздействието на мобилизациите в цялата страна.

Полицейски части, специализирани в контрол на тълпите и борба с организираната престъпност, са поставени в бойна готовност, особено в близост до пунктове за събиране на пътни такси и основни транзитни пунктове. Властите казват, че са решени да предотвратят продължителна парализа на пътните мрежи, като същевременно избягват директни конфронтации между протестиращи и полиция.

Фермерите казват, че са готови да отворят отново пътищата само ако се проведат директни разговори с премиера. В протестното движение обаче се появиха разделения, като някои участници отхвърлят всякакъв диалог при настоящите условия. Протестиращите са изправени и пред риска от административни глоби, които могат да достигнат до 600 евро за заемане на пътища и управление на селскостопански превозни средства по националните магистрали.

Правителството изпрати двойно послание: няма да толерира безсрочни пътни блокади, но остава отворено за диалог, при условие че движението не е нарушено. Длъжностните лица подчертават, че техният приоритет е да поддържат обществения ред и да предотвратят ефективното разделяне на страната на две чрез спиране на транспорта.

Правителствени източници признават, че премахването на блокадите с трактори може да бъде особено трудно. Като план за действие при извънредни ситуации, властите подготвят ограничени превантивни полицейски операции за спиране на затварянията на пристанища и гранични пунктове, заедно с глоби и, където е необходимо, наказателни производства.

В телевизионни изказвания говорителят на правителството Павлос Маринакис заяви, че реакцията включва както съдебната система, така и правоприлагащите органи, като подчерта, че се извършват сериозни престъпления срещу обществото. Той също така твърди, че малък брой хора подхранват напрежението, призовавайки повечето фермери да напуснат блокадите, без да се отказват от исканията си.

Канцеларията на премиера повтори поканата си за обсъждане на дългосрочни структурни проблеми, засягащи селското стопанство, но само с единно представителство на фермерите и само ако пътищата останат отворени. Правителствени служители твърдят, че повечето искания на фермерите вече са разгледани, добавяйки, че останалите искания не са осъществими поради национални и европейски фискални ограничения.