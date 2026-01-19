Украйна спира разширяването на поръчките за дронове на Helsing

Флагманският ударен дрон на Helsing, HX-2 имаше проблеми при излитането по време на тестовете

Украйна отлага допълнителни поръчки за ударни дронове от Helsing, най-ценния стартъп в областта на отбранителните технологии в Европа, след като оръжейните системи на компанията срещнаха проблеми при тестовете на фронтовата линия в битка, според презентация на германската армия и хора, запознати с въпроса, цитирани от Bloomberg.

Флагманският ударен дрон на германската компания, HX-2, е имал проблеми при излитането по време на тестове, проведени от 14-ти полк на Украйна, подразделение за безпилотни летателни системи, според вътрешна презентация от 20 ноември, подготвена от група в рамките на германското министерство на отбраната. Моделът, който е трябвало да включва компоненти за изкуствен интелект, предназначени да му помагат да се управлява без пилот, е нямал някои от тези инструменти, се казва в презентацията.

Презентацията, видяна от Bloomberg News, е съставена от единица, подчинена на генерал Гюнтер Шнайдер, който през октомври беше назначен за ръководител на отдела за въоръжените сили в германското министерство на отбраната. Името на Шнайдер фигурираше на корицата.

Дроновете на Helsing са били засегнати от смущения близо до фронта,

които са прекъснали връзката с операторите им, заявиха трима от хората. Неуспехите са подкопали търсенето на дроните, които се плащат от германската армия, според презентацията и двама от хората. Германия не планира повторна поръчка, докато Украйна не изрази интерес, казаха те.

Пълномащабната инвазия на Русия в Украйна е благодат за отбранителните компании по целия свят, като много производители на оръжие се стремят да подчертаят, че техните продукти са изпитани в бойни условия по време на конфликта. Дроновете са се превърнали в най-важното оръжие, използвано от Украйна по време на войната, и са в голямо търсене, като европейските сили се стремят да разширят своите арсенали.

Helsing е един от основните бенефициенти. Когато компанията беше създадена през 2021 г. с цел да интегрира изкуствен интелект в европейските военни системи, които изостават значително от най-модерните разработки в САЩ и Китай, повечето европейски рискови капитали не желаеха да инвестират в отбранителната индустрия. Първоначално тя беше подкрепена от фонда Prima Materia на основателя на Spotify Technology SA Даниел Ек.

Войната в Украйна промени нагласите на инвеститорите, тъй като континентът се насочи към изразходването на рекордни суми за превъоръжаване и разработване на нови военни технологии. Helsing също се насочи към създаването на хардуер, базиран на изкуствен интелект.

HX-2 е първият хардуер, проектиран от Helsing, който компанията е доставила в зона на военни действия, и неговият успех е ключов показател, тъй като компанията отделя все повече ресурси за разработването на въздушни и подводни устройства. Конкуренцията за държавни поръчки за безпилотни системи е интензивна, като стартиращи компании като Helsing и германската Stark Defence се изправят срещу гиганти като Rheinmetall AG.

Helsing обяви HX-2, така нареченият дрон X-wing, който комбинира фиксирани крила с пропелери на квадрокоптер, през декември 2024 г. Това е маневрен ракетен дрон, способен да поразява цели на разстояние до 100 километра (62 мили). Системата е тествана в бой от украинските сили за безпилотни системи и е одобрена за разгръщане на фронта, според компанията.

Helsing подписа договор през 2024 г. за доставка на 4000 ударни дрона, произведени съвместно с украинска компания. Според презентацията от ноември, компанията е доставила около половината от тези модели, известни като HF-1, а около 40% от пратките са останали в запасите на Украйна. Страните преобразуват договора за доставка на HX-2 вместо другия модел, се посочва в презентацията.