Мълчаливото съгласие на Европейския съюз за принудителната продажба на Гренландия на САЩ би изпратило катастрофален сигнал към Украйна. Това пише британският вестник The Guardian.

„Въпреки че Гренландия напусна Европейската общност, предшественикът на ЕС, през 1985 г., давайки съгласие за принудителната продажба на територията на държава членка на ЕС, би изпратило катастрофален сигнал за ролята на ЕС като геополитически играч и ангажимента му към Украйна“, се казва в статията.

Изданието отбелязва, че мълчанието на европейците и опитите им да разрешат ситуацията дипломатически, без да се прибягва до сериозни мерки и санкции, показват провала на стратегията за умиротворяване на президента на САЩ Доналд Тръмп.