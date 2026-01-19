На Русия няма да ѝ се наложи да казва „не“: Европа ще го направи

Американските преговарящи водят отделни линии на преговори с Украйна и Русия в надеждата, че те в крайна сметка ще се обединят в един план за мир. Въпреки изявленията на президента Доналд Тръмп, че двете страни са „може би много близо“ до споразумение, и оценката на украинския президент Володимир Зеленски, че планът е „90 процента готов“, напредъкът изглежда ограничен и двустранните позиции остават далеч една от друга, пише "The American Conservative".

Според експерти, украинската и европейската страна се опитват да подчертаят, че отказът ще дойде от Русия. В същото време, някои от европейските ангажименти са толкова амбициозни и неясни, че Европа сама може да бъде първата страна, която да не може да ги изпълни.

Финансиране на армията

Европейските държави са се ангажирали да финансират украинските въоръжени сили, като Киев настоява армията да нарасне от вече значителните 600 000 на 800 000 души. Според експерти, това е практически невъзможно – дори при принудителна мобилизация Украйна трудно ще поддържа такъв огромен военен контингент. Освен това, разходите за заплати, оборудване и поддръжка ще бъдат огромни, а европейските страни, които вече са инвестирали над 350 милиарда долара в подкрепа на Украйна, ще имат затруднения да изпълнят тези ангажименти.

Членство в Европейския съюз

Украйна настоява за ясна дата и график за членство в ЕС, след като е разочарована от многократните обещания на НАТО за „необратими пътища“. Европейското съвместно изявление от декември 2025 г. обещава „силна подкрепа за членството на Украйна в ЕС“. Преработеният 20-точков план на Украйна предлага конкретни срокове като 2027 или 2028 г.

Въпреки това ЕС трудно постига консенсус дори по самото членство на Украйна. Някои държави вече са изразили резерви – Унгария се противопоставя, позовавайки се на финансови и бюджетни последствия, както и на въздействие върху собствените си аграрни и структурни фондове. Освен това Украйна трябва да изпълни редица изисквания за корупция, демокрация и защита на етнически малцинства, за да отговаря на стандартите на ЕС. Европейските лидери вече споменават реалистични цели за 2030 или 2035 г.

Разполагане на европейски войски

Друг ключов ангажимент предвижда разполагане на европейски войски в Украйна, за да се поддържа мир, без да се разчита на американска военна подкрепа. Само Великобритания и Франция са обещали войски, като общият им брой е между 7 500 и 15 000 души. Освен това тези сили са предимно „за успокоение“ и не се очаква да участват в бойни действия.

Много от предложенията в последния украинско-европейски мирен план биха били неприемливи за Русия. В същото време е възможно Европа да се окаже първата страна, която да не може да изпълни обещанията си, което поставя под въпрос реалното осъществяване на плана.