Тръмп към норвежкия премиер: Вече не чувствам задължение да мисля единствено за мир

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред норвежкия премиер, че вече не е длъжен да мисли „единствено за мира“, след като не спечели Нобеловата награда за мир, съобщава Euronews.

„Като се има предвид, че вашата страна реши да не ми присъди Нобеловата награда за мир за това, че съм прекратил 8 войни ПЛЮС, вече не се чувствам задължен да мисля само за мира“, каза Тръмп.

Не е ясно защо Тръмп е решил да изпрати съобщение до Стьоре, тъй като Нобеловата награда за мир се определя от Норвежкия Нобелов комитет, а не от правителството.

В писмен коментар Стьоре подчерта, че Нобеловата награда за мир не се присъжда от норвежкото правителство.

„Ясно обясних, включително и на президента Тръмп, че, както е добре известно, наградата се присъжда от независим Нобелов комитет“, заяви Стьоре.

Мачадо получи Нобеловата награда за мир за 2025 г. за лидерството си в опозиционното движение във Венецуела в условията на репресии от страна на президента Николас Мадуро, най-вече по време на много критикуваните президентски избори през 2023 г.

По време на посещението Мачадо подари на Тръмп медала си за Нобелова награда „в знак на признание за неговата уникална ангажираност с нашата свобода“, както заяви пред репортери пред Капитолия.

Тръмп потвърди в социалните медии, че Мачадо му е оставила медала, за да го запази, и заяви, че е било чест да се срещне с нея.

„Тя е прекрасна жена, която е преживяла толкова много. Мария ми подари Нобеловата си награда за мир за работата, която съм свършил“, написа Тръмп.