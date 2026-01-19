NIS: Започват дейности по пускането в експлоатация на нефтопреработвателния завод в Панчево

Стартиращите дейности протичат според установения график

Нефтопреработвателният завод в Панчево започна дейности по пускането в експлоатация, които ще позволят възстановяването на търговските операции в производствените съоръжения, като първата доставка на нефтопродукти от рафинерията се очаква на 27 януари, съобщи Сръбската нефтена индустрия (NIS), цитирана от N1.

Стартиращите дейности протичат според установения график, в съответствие с вътрешните процедури на компанията и в съответствие с най-високите екологични стандарти и правила за здраве и безопасност на работното място.

Предвид внесените количества суров нефт, както и суровия нефт, произведен от местни нефтени находища, рафинерията планира да работи през целия февруари, а по-нататъшните операции ще бъдат съобразени с решенията относно разрешаването на дейността на компанията.