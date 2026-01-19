Дания изпраща още войници в Гренландия

Очаква се голям брой датски войници да пристигнат в град Кангерлусуак в понеделник вечерта

Дания разполага още войници в Гренландия, според съобщения в местните медии в понеделник. Датските въоръжени сили потвърдиха разполагането на войски пред телевизия TV 2.

Очаква се голям брой войници да пристигнат в Кангерлусуак в понеделник вечерта, което е описано като "значителен принос", предава Anadolu Agency. Тяхното идване ще допринесе за продължаващото струпване на датски военен персонал в Гренландия. Според доклада около 100 датски войници вече са пристигнали в Нуук, столицата на Гренландия, като подобен брой са разположени в Кангерлусуак.

Войските трябва да участват в учението "Арктическа издръжливост", което според датските власти е било ускорено и засилено след неотдавнашните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп. Тръмп заяви, че иска "пълно и всеобхватно изкупуване" на датската територия, твърдейки, че това е от съществено значение за сигурността на САЩ и света.

Белият дом заяви, че Гренландия може дори да бъде превзета с военна сила.

В събота Тръмп заяви, че ще наложи 10% мита на Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Холандия и Финландия до 1 февруари, като митата ще се увеличат до 25% до 1 юни, заради противопоставянето им на контрола на САЩ над Гренландия.

След съобщението, осемте европейски държави публикуваха съвместно изявление в неделя, в което осъждат заплахата от страна на САЩ и потвърждават ангажимента си към сигурността в Арктика.