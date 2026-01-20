Земетресение разтърси Южна Гърция

Земетресение с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е регистрирано в 08:38 ч. местно и българско време тази сутрин във водите на Средиземно море южно от гръцкия полуостров Пелопонес, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на информация от Геодинамичния институт на Националната обсерватория на Атина, цитирана от БТА.

Трусът е регистриран на дълбочина 22,6 км, като епицентърът му е бил на 117 км южно от пристанищния град Геролимена и на 320 км югозападно от гръцката столица Атина.

За момента няма данни за нанесени щети или пострадали хора вследствие на земетресението.