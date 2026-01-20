В ЕС се опасяват, че Тръмп може да изтълкува погрешно разполагането на войски в Гренландия

FT отбелязва, че датски официални лица са заявили, че разполагането на войски е било предшествано от „месеци безплодна частна дипломация“ с Вашингтон

Зад кулисите някои европейски дипломати изразиха загриженост, че изпращането на европейски военни сили в Гренландия може да ескалира допълнително ситуацията, съобщава The Financial Times.

"Не съм сигурен, че това беше най-добрият момент на Дания. Посланието ми се стори малко прекалено фино. Разбрахме, че намерението е да покажем, че се грижим за сигурността на Арктика. Но се притеснявахме, че [президентът на САЩ Доналд] Тръмп може да го възприеме като защита срещу него", каза дипломат пред вестника, цитиран от ТАСС.

Друг източник, интервюиран от FT, заяви, че прибързаното разполагане на войски не е допринесло особено за разсейване на ситуацията. "Лесно е да се разбере как Тръмп би могъл да разбере погрешно намерението", добави той.

FT отбелязва, че датски представители са заявили, че разполагането на войски е било предшествано от "месеци безплодна частна дипломация" с Вашингтон. Според тях Копенхаген многократно и безуспешно е търсил уверения от САЩ относно намеренията им по отношение на Гренландия. Вестникът припомня, че британски войник, двама финландци и няколко десетки войници от Дания, Германия и Франция са били изпратени в автономната територия за учения.

По-рано американският президент обяви в Truth Social, че САЩ ще започнат да налагат 10% мита на Великобритания, Германия, Дания, Холандия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение за пълното и окончателно придобиване на Гренландия от Вашингтон. Решението трябва да влезе в сила на 1 февруари, като митническа ставка ще се увеличи до 25% от 1 юни.

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха Споразумението за отбрана на Гренландия в допълнение към задълженията си към НАТО. Съгласно договора САЩ се ангажираха да защитават острова от потенциална агресия.