Нови мерки в Гърция: удвояване на данъка върху банковите имоти

Банките и компаниите за обслужване на кредити в Гърция ще бъдат задължени да платят двойно по-висок годишен данък върху недвижимите имоти (ENFIA) за тази година за хиляди неизползвани и затворени имоти, които притежават в портфейлите си, пише To Vima.

Независимата агенция за публични приходи (AADE) ще пристъпи към цялостна регистрация на затворените имоти, притежавани от финансови институции, с цел да оцени увеличения данък ENFIA.

Според служители на Министерството на финансите, мярката е предназначена да върне значителен брой празни жилища на пазара, като по този начин се увеличи предлагането и се ограничи ръстът на наемите и продажните цени.

Уведомленията за данъчна оценка, отразяващи удвоения ENFIA, ще бъдат издадени на собствениците на имоти до края на февруари. Разпоредбата влиза в сила тази година и ще остане в сила до 2028 г.

Официалните данни показват, че гръцките банки притежават около 8300 имота, а обслужващите кредити контролират приблизително 11 000. От последните около 7000 са жилищни единици. Общата допълнителна данъчна тежест в резултат на удвояването на ENFIA се оценява на около 20 милиона евро.

Тази допълнителна фискална тежест има за цел да действа като механизъм за натиск, насърчаващ банките и обслужващите кредити да ускорят използването или разпореждането с недвижимите си имоти, вместо да ги държат неизползвани.