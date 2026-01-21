Орбан: Докато в Унгария има национално правителство, никога няма да одобрим споразумението с Меркосур

Още по темата: Неуспехът на Макрон да блокира Меркосур ще го измъчва завинаги 09.01.2026 17:31

Не става въпрос само за икономическите проблеми на Меркосур

Докато в Унгария има национално правителство, никога няма да одобрим споразумението с Меркосур. Това каза премиерът на Унгария Виктор Орбан във видеоклип, публикуван във Фейсбук. Премиерът каза на фермерите да се държат, те са били измамени.

Той подчерта, че фермерите са ядосани, защото не само е взето решение срещу тях, но и са били „сметнати за глупави“ и искат да ги надхитрят.

Той напомни, че според правилата, международното търговско споразумение трябва да бъде одобрено и от националните парламенти.

„Очевидно е, че в Унгария, докато има национално правителство, никога няма да одобрим споразумението с Меркосур“, заяви той. „Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Комисията надхитряха националните парламенти, като създадоха резервно правило, заявявайки, че междувременно подписаното споразумение може да се прилага временно. Ето защо фермерите са ядосани, така че не става въпрос само за икономическите проблеми на Меркосур, не само за бъдещето на селското стопанство, но и за факта, че фермерите са били измамени, националните парламенти се заобикалят и се вземат решения, които са в ущърб на фермерите“, каза той и добави, че затова сега те демонстрират в Страсбург и искат оставката на Урсула фон дер Лайен. Прави са“, отбеляза Орбан.