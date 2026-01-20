Украйна осъди Янукович задочно на 15 години затвор

Върховният антикорупционен съд на Украйна осъди задочно бившия президент Виктор Янукович на 15 години затвор по делото за изземване на държавно ловно стопанство в Киевска област, съобщи Укринформ.

„На 20 януари съдебната колегия на Висшия съдебен съвет обяви осъдителна присъда срещу бившия президент на Украйна“, се казва в съобщение на Специализираната антикорупционна прокуратура на Украйна.

Съдът е признал бившия президент за виновен в изземване на парцел от горския фонд с площ от 17,5 хектара и прогнозна стойност над 22 милиона гривни (над 500 хил. долара) и го е осъдил на 15 години лишаване от свобода с лишаване от право да заема длъжности в държавни и местни органи на управление.

Решението на съда влиза в сила 30 дни след датата на произнасянето му, освен ако не бъде обжалвано.

Според обвинението, присвояването на апетитния имот е станало през 2007 г. с поредица от решения на Янукович (по онова време министър-председател).

„Съучастниците на бившия президент са привлекли близки сътрудници, обърнали се към Киевската областна държавна администрация с молби за разпределение на парцели земя с площ до 1 хектар и впоследствие за промяна на тяхната цел, позволило по-късно свободно прехвърляне на земята на компания, контролирана от бившия президент“, се казва в изявлението на прокуратурата.

По-късно, през 2009-2011 г., на това място е построен хотелско-ресторантски комплекс, който е бил използван от Виктор Янукович за лични нужди.