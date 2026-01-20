Германската армия с най-много войници от години, колко са на служба в Бундесвера

Военна служба към момента е доброволна, но може да стане задължителна

Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви във вторник пред агенция ДПА, че броят на германските войници се е увеличил до най-високото ниво през последните 12 години, като на служба са 184 200 войници, съобщава Agerpres.

"Активните сили на Бундесвера са се увеличили с около 3000 войници през 2025 г., което е най-големият брой на набиране на персонал през последните 15 години", поясни Писториус.

Германия иска да увеличи броя на войниците до 260 000 в съответствие с новите цели на НАТО, договорени миналата година.

След месеци напрегнати дебати, правителството на канцлер Фридрих Мерц въведе отново програма за военна служба в края на миналата година. Към момента тя първоначално е доброволна, но може да стане задължителна, ако нивата на набиране на персонал не достигнат необходимите цели.

Германският министър на отбраната заяви във вторник също, че нарастващите цифри на постъпващите в армията са знак за доверие в Бундесвера.

"Младите хора са все по-склонни да се посветят на външната сигурност на Германия", каза министърът. Говорител на Министерството на отбраната заяви пред ДПА, че "германската армия спешно се нуждае от персонал, оборудване и инфраструктура, предвид ситуацията със сигурността и новите цели на НАТО".