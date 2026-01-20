Макрон със сензационна поява и слънчеви очила в Давос: "Имперските амбиции се завръщат" (ВИДЕО)

Макрон се появи на сцената за речта си в Давос със слънчеви очила

"Новите мита са неприемливи, особено ако се използват като лост срещу териториалния суверенитет", заяви френският президент Еманюел Макрон, говорейки на Световния икономически форум в Давос, предава ANSA.

"Достигаме етап на нестабилност и дисбаланс, както по отношение на сигурността, така и на икономиката", с "над 50 войни, въпреки че ми е казано, че някои от тях са разрешени", и "преход към свят без правила, където международното право се потъпква и имперските амбиции се появяват отново", посочи държавният глава на Франция.

"Франция и Европа отдават голямо значение на суверенитета и независимостта", както и на правилата на международното право и "ето защо решихме да разположим силите си в Гренландия", поясни той.

"Европейците са оставени сами в неспособността си да защитят бизнеса си, но в настоящата ситуация на неуважение към глобалните правила и равните условия, инструментът за антиикономическа принуда е мощен и Европа не бива да се колебае да го използва", коментира Еманюел Макрон.

Трябва да "избягваме пасивното приемане на закона на по-силния, което води до васализация“ и "политика на кръв", а приемането на "нов колониален закон няма смисъл", заяви още френският президент в Давос.

Макрон се появи на сцената за речта си в Давос, носейки слънчеви очила. Това се дължи на спукан кръвоносен съд в окото му, но се усеща като "най-макроновското нещо досега". Нека видим какво има да каже за света", коментираха потребители в мрежата X.

"Труд news" припомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско, след като помощник на френския президент Еманюел Макрон заяви, че Франция "няма намерение" да приеме покана да се присъедини към неговия нов международен "Съвет за мир".

"Никой не го иска, защото много скоро ще напусне поста си", каза Тръмп, след като чу от репортер, че Макрон вероятно няма да се присъедини към борда.

"Ще наложа 200% мито върху вината и шампанското му и той ще се присъедини, но не е задължително да се присъединява", обяви държавният глава на САЩ.