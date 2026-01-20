Тръмп заплаши Макрон с 200% мита: Никой не го иска, скоро няма да е на този пост

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери, че според него европейските лидери „няма да се съпротивляват много“ на намеренията му Съединените щати да придобият Гренландия, цитиран от Франс прес.

„Не мисля, че ще се съпротивляват много. Трябва да я имаме. Те трябва да го направят“, посочи Тръмп в отговор на въпрос за реакцията на Европа.

Американският президент изрази и мнение, че Дания, към която принадлежи арктическият остров, не е в състояние да гарантира адекватно отбраната му, предаде Ройтерс.

По-късно в социалната си мрежа Truth Social Тръмп съобщи, че е провел „много добър“ телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като темата е била именно Гренландия.

„Гренландия е от решаващо значение за националната и международната сигурност. Няма връщане назад – всички са съгласни с това!“, написа той.

Междувременно Тръмп обяви, че възнамерява да наложи 200-процентни мита върху френско вино и шампанско. По думите му тази мярка би накарала президента на Франция Еманюел Макрон да се включи в създавания от Вашингтон т.нар. „Съвет за мир“ – инициатива за уреждане на конфликти по света.

Попитан за отказа на Макрон да участва, Тръмп заяви: „Така ли е казал? Ами добре – така или иначе никой не го иска, защото много скоро вече няма да е на този пост.“

Франция засега възнамерява да отклони поканата за участие, потвърдиха източници от обкръжението на френския президент.

Идеята за „Съвет за мир“ беше представена от Тръмп през септември, първоначално като част от плана му за уреждане на конфликта в Газа. От поканите, разпратени до световни лидери, обаче става ясно, че инициативата цели намеса и в други международни конфликти.