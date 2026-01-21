Украинските депутати ще работят „хоум офис“ заради студа във Върховната Рада

Върховната рада на Украйна премина към дистанционен режим на работа след руски ракетни удари, които оставиха парламентарната сграда в Киев без отопление, електричество и вода. Температурите в сградата са паднали до около 12 градуса.

Атаката е част от поредната серия координирани удари по енергийната инфраструктура на страната през зимата, която украинските власти определят като най-тежката от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

Поради енергийната криза президентът Володимир Зеленски отложи пътуването си за Световния икономически форум в Давос, където се очакваше поредният етап от преговорите за мирно споразумение.

„След поредната руска атака украинските градове останаха без електричество, вода и отопление. Върховната рада също е без тези базови услуги“, съобщи в социалните мрежи председателят на парламента Руслан Стефанчук.

Народният представител Ярослав Железняк потвърди в Telegram преминаването към дистанционна работа, като отбеляза: „Конкретно в моя кабинет почти нямаше отопление и температурата беше около 12 градуса“. Друг депутат, Олексий Гончаренко, добави, че дистанционният режим е разумен, тъй като в момента няма насрочено пленарно заседание.