Лукашенко: Проверките за бойна готовност на въоръжените сили ще продължат до пролетта

Проверките за бойна готовност във въоръжените сили на Беларус ще продължат до пролетта. Това обяви беларуският президент Александър Лукашенко, според Telegram канала на информационна агенция БелТА .

По време на среща за създаването на образователен център за обучение на талантливи младежи за професиите на бъдещето, Лукашенко заяви, че в момента всички "полудяват“ по безпилотните летателни апарати.

Според него се "появяват цели фабрики, заводите бълват продукти“ и това не се прави само от Русия и Украйна. В тази връзка той отбеляза, че провежда проверка на армията.