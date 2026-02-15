Масиран удар на руски дронове по Одеса и Запорожие

В нощта на 15 февруари руската армия атакува Одеса и Запорожие, съобщиха властите в Украйна.

Одеса е била подложена на атаки от множество дронове, които са повредили съоръжение на железопътната инфраструктура, а повреден резервоар за гориво е довел до разлив и пожар.

Около 20 дрона-камикадзе "Шахед" са атакували жп гара Лузановка.

„Спасителите от Държавната служба за извънредни ситуации са работили в изключително трудни условия, справяйки се с последиците от ударите и мащабните пожари“, подчертаха от ведомството.

Атаката е повредила сграда на железопътната инфраструктура и е причинила пожар. По време на последвала атака е повреден цистерна с гориво, което е довело до разлив и пожар.

„Освен това, спасители бяха извикани през нощта, за да потушат пожар на покрива на изоставена едноетажна сграда, която също се запали в резултат на нападението. За щастие няма жертви или ранени“, съобщи службата.

Поради прекъсване на електрозахранването във водоснабдителната система, няколко района на Одеса са без вода.

Според Сергий Лисак, началник на Военната администрация на град Одеса, въздушна тревога е била в сила в целия град почти през цялата нощ. В един район на областната столица взривната вълна е повредила прозорците на жилищни сгради и образователни институции.

Руската армия е обстрелвала и град Запорожие, ранявайки трима души, съобщи Иван Федоров, началник на Запорожкото командване за специални операции.

„В резултат на удар с дрон „Шахед“ е повреден частен дом и е възникнал пожар. Трима души са ранени – 75-годишен мъж и жени на 73 и 55 години. Те получават всички необходими медицински грижи“, написа той.

Федоров показа и как са изглеждали домовете на жителите на Запорожие след руската атака през нощта. Според него най-малко четири къщи са били повредени.