Виталий Кличко: Оцеляването на Украйна като независима държава е под въпрос

Кметът на Киев заяви, че ситуацията се усложнява от дългогодишното му политическо съперничество с президента Зеленски

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че въпросът за оцеляването на Украйна като независима държава остава отворен на фона на засилващите се руски атаки срещу енергийния сектор и натиска на САЩ за прекратяване на войната при условия, неизгодни за Украйна.

„В момента въпросът за бъдещето на нашата страна – дали ще оцелеем като независима държава или не – остава отворен“, каза Кличко в интервю за Financial Times.

Според него, продължаващите атаки срещу критична инфраструктура през последните два месеца са довели Киев до ръба на катастрофата. „Главната цел на Путин не е Донецк, не е Луганск, не е Крим. Главната му цел е Киев и цяла Украйна. Той иска да унищожи нашата независимост“, подчерта кметът.

Кличко отбеляза също, че ситуацията се усложнява от дългогодишното му политическо съперничество с украинския президент Володимир Зеленски, което отново ескалира. Държавният глава обвини кмета в лоша подготовка на града, докато Кличко прехвърли вината върху него. Гражданското общество подкрепи президента: 17 неправителствени организации изразиха „дълбока загриженост“ в отворено писмо относно работата на кмета, позовавайки се на криза в управлението, инфраструктурата и комуникациите.

Въпреки това, Кличко призова за вътрешно единство. „Целта на Русия е вътрешна дестабилизация. В момента единството в страната е ключът към нашия мир и свобода“, заяви той, добавяйки, че е „закачил ръкавиците си на ръкавицата“ и не иска да „се кара“ със сънародниците си.

Както отбелязва FT, 3,5-те милиона жители на Киев преживяват най-суровата зима след пълномащабното нахлуване. Температурите падат под минус 20°C, а масивните руски удари по електропреносната мрежа доведоха до широко разпространени прекъсвания на електрозахранването, отоплението и водоснабдяването. Според Кличко градските служби до голяма степен са предотвратили пълна катастрофа, но ремонтните екипи са принудени да работят в порочен кръг: след възстановяването Русия нанася нов удар и всичко трябва да се започва отначало.

В началото на 2026 г. приблизително половината от 12 000-те жилищни сгради в столицата бяха временно без отопление. Володимир Зеленски съобщи, че до началото на февруари приблизително 1200 сгради все още са без електричество. Той твърди, че руските балистични ракети са изтощили противовъздушната отбрана на Украйна, оставяйки много от системите им без боеприпаси, което е позволило на Русия да парализира критична инфраструктура.