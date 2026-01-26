Унгария предупреждава, че ЕС може да поиска от всички страни да изпратят войски в Украйна

Още по темата: Орбан: В близките 100 години Унгария няма да пусне Украйна в ЕС 23.01.2026 13:35

Унгарското правителство се опасява, че лидерите на ЕС могат да окажат натиск върху всички европейски страни да се съгласят да разположат войски в Украйна, следвайки примера на Великобритания и Франция, заяви унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто.

Той припомни, че на 6 януари, след среща на Коалицията на желаещите в Лондон, Великобритания и Франция се споразумяха с Украйна да разположат своите военнослужещи там, след като конфликтът приключи. "Следващата стъпка очевидно ще включва всички останали страни в този процес", предупреди външният министър, говорейки в предаването "Часът на истината" в YouTube.

Сиярто отбеляза, че "украинците не успяват да постигнат напредък на бойното поле, а Русия непрекъснато ги отблъсква". "Ето защо всички в Европа сега говорят по-открито за необходимостта от изпращане на войници в Украйна, защото доставката на оръжия е безсмислена, ако няма кой да ги използва или никой не знае как да го направи", обясни той, цитиран от ТАСС.

"Украйна е във война от четири години. Стотици хиляди загинаха. Може да нямаме точни данни, но милиони са избягали от страната. Цялата нация е в руини. Електрозахранването е практически изчезнало. Кметът на Киев моли жителите да напуснат града. Междувременно Зеленски, лидер на страна, в която стотици хиляди умират, а милиони бягат, пътува до Давос и изнася реч, пълна с атаки срещу [унгарския премиер] Виктор Орбан", каза Сиярто.

Министърът на външните работи също така подчерта, че Киев, заедно с Брюксел, оказва натиск върху Будапеща да спре използването на руски енергийни ресурси.

"Украинците настояват да спрем да купуваме петрол и природен газ от Русия. Без тези ресурси няма да можем да поддържаме надеждни енергийни доставки, а разходите за жилища и комунални услуги веднага ще се утроят", подчерта първият дипломат на Унгария, добавяйки, че унгарската опозиция също се е обявила срещу руските енергийни доставки.

"Няма да позволим на политически луди глави от какъвто и да е вид да лишат Унгария от достъпна енергия само за да задоволят исканията на Украйна", увери той.