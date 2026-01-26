Унгария предупреждава, че ЕС може да поиска от всички страни да изпратят войски в Украйна

Автор: Петя Кузева
Европа
снимка: Facebook / Szijjártó Péter
Министърът на външните работи на Унгария Петер Сиярто

Унгарското правителство се опасява, че лидерите на ЕС могат да окажат натиск върху всички европейски страни да се съгласят да разположат войски в Украйна, следвайки примера на Великобритания и Франция, заяви унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто.

Той припомни, че на 6 януари, след среща на Коалицията на желаещите в Лондон, Великобритания и Франция се споразумяха с Украйна да разположат своите военнослужещи там, след като конфликтът приключи. "Следващата стъпка очевидно ще включва всички останали страни в този процес", предупреди външният министър, говорейки в предаването "Часът на истината" в YouTube.

Сиярто отбеляза, че "украинците не успяват да постигнат напредък на бойното поле, а Русия непрекъснато ги отблъсква". "Ето защо всички в Европа сега говорят по-открито за необходимостта от изпращане на войници в Украйна, защото доставката на оръжия е безсмислена, ако няма кой да ги използва или никой не знае как да го направи", обясни той, цитиран от ТАСС.

"Украйна е във война от четири години. Стотици хиляди загинаха. Може да нямаме точни данни, но милиони са избягали от страната. Цялата нация е в руини. Електрозахранването е практически изчезнало. Кметът на Киев моли жителите да напуснат града. Междувременно Зеленски, лидер на страна, в която стотици хиляди умират, а милиони бягат, пътува до Давос и изнася реч, пълна с атаки срещу [унгарския премиер] Виктор Орбан", каза Сиярто.

Министърът на външните работи също така подчерта, че Киев, заедно с Брюксел, оказва натиск върху Будапеща да спре използването на руски енергийни ресурси.

"Украинците настояват да спрем да купуваме петрол и природен газ от Русия. Без тези ресурси няма да можем да поддържаме надеждни енергийни доставки, а разходите за жилища и комунални услуги веднага ще се утроят", подчерта първият дипломат на Унгария, добавяйки, че унгарската опозиция също се е обявила срещу руските енергийни доставки.

"Няма да позволим на политически луди глави от какъвто и да е вид да лишат Унгария от достъпна енергия само за да задоволят исканията на Украйна", увери той.

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения