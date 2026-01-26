Какви са новите мерки на Гърция за овладяване на жилищната криза

До 90% субсидия за ремонт в новата гръцка жилищна програма

Жилищната криза в Гърция се превърна в едно от най-сложните и устойчиви предизвикателства пред икономиката на страната, като оказва постоянен натиск върху домакинствата въпреки постепенното забавяне на инфлацията.

Въпреки че ръстът на цените се е забавил, наемите в частност и разходите за жилища като цяло остават устойчиво високи, което води до ерозия на разполагаемите доходи и прави както наемането, така и притежаването на жилище все по-трудно. За домакинствата със среден доход жилищата се превърнаха в основен източник на финансово напрежение, което се отразява в проучванията на общественото мнение, които ги класират сред най-належащите социални проблеми в Гърция, пише To Vima.

На този фон правителството се готви да обяви значителна промяна в жилищната политика. На заседание на кабинета по-рано днес министърът на икономиката и финансите Кириакос Пиеракакис и министърът на социалното сближаване и семейните въпроси Домна Михаилиду представиха нов пакет от законодателни инициативи, насочени пряко към предлагането на жилищния пазар.

Новият подход бележи явно отклонение от политиките, насочени към субсидиране на търсенето. Вместо това правителството дава приоритет на мерки, насочени към увеличаване на предлагането на жилища, по-специално на жилища, които могат да се наемат за дългосрочно ползване.

В центъра на плана е нова рамка от стимули за строителни компании и частни инвеститори да строят или преустройват имоти, които ще се използват изключително за дългосрочно наемане. Проектите по схемата ще подлежат на минимален период на ангажимент от 10 години, с разпоредби за данъчни облекчения върху доходите от наеми и централно определени тавани на максималните нива на наемите.

Целта е да се създаде нов фонд от достъпни жилища под наем и постепенно да се повлияе на структурата на пазара. Мерките обаче са насочени предимно към големи строителни предприемачи и институционални инвеститори, което означава, че малките строители вероятно ще бъдат изключени, поне в началната фаза.

Правителството признава, че проблемът с жилищата в Гърция се дължи не толкова на търсенето, колкото на хроничния недостиг на предлагане. В продължение на години строителната дейност беше насочена предимно към луксозни имоти за продажба или краткосрочно наемане, което доведе до недостиг на достъпни жилища. Новите стимули имат за цел да пренасочат инвестициите към дългосрочно наемане и да обърнат тази тенденция.

Социални жилища чрез публична земя

Друг ключов стълб на стратегията е разширяването на модела на социални жилища „публична земя за апартаменти“ – публично-частно партньорство, предназначено да увеличи предлагането на жилища без директни публични разходи.

По тази схема частните предприемачи използват собствени средства за строителство или реновиране на неизползвани държавни сгради и парцели, които отдавна стоят празни. В замяна най-малко 30 % от новопостроените апартаменти се прехвърлят на държавата и се предоставят на млади хора, семейства и уязвими домакинства на наеми под пазарните цени. Останалите апартаменти се пускат на частния пазар за продажба, което допълнително увеличава общото предлагане на жилища и укрепва жилищния фонд на Гърция.

Според информация, цитирана от OT.gr, в скоро време се очаква съвместно министерско решение за активиране на рамката за първите 10 държавни имота, за които вече са завършени техническите и правните подготовки. Първият търг по този модел за социално жилищно строителство се очаква през 2026 г., което ще бъде първото му мащабно изпитание на практика.

Мащабна програма за реновиране

Пакетът включва и обширна програма за реновиране на жилища с субсидии, покриващи до 90 % от разходите за реновиране. С общ бюджет от 400 милиона евро, безвъзмездните средства могат да достигнат до 36 000 евро на жилище, като са насочени към стари, изоставени или незаети имоти и ги връщат на пазара за дългосрочно наемане.

Успоредно с това правителството планира да предложи годишно възстановяване на два месеца наем на около 50 000 учители, медицински сестри и лекари, работещи извън региона на Атина (Атика) и Солун. Мярката е предназначена да насърчи професионалистите да останат в райони, които се сблъскват с остър недостиг на жилища.

По-строги правила за краткосрочното наемане

Краткосрочните наеми също са под наблюдение. Съществуващите ограничения за платформи като Airbnb ще бъдат засилени, като регулациите ще бъдат разширени и за централната част на Солун. В определени зони, където краткосрочните наеми са забранени, имотите, които сменят собственика си, ще бъдат автоматично премахвани от националния регистър за краткосрочни наеми, което ще предотврати връщането им към същото предназначение.