Европа е изтеглила над 40 милиарда кубически метра газ от хранилищата си от началото на зимата

Европейските подземни газохранилища са запълнени на 45,59%

Нетният добив на газ от подземните газохранилища в Европа е надхвърлил 40 милиарда кубически метра (млрд. куб. м.) от началото на отоплителния сезон, което представлява повече от 75% от обемите, инжектирани през лятото, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE), цитирани от ТАСС.

Добивът на газ от подземни газохранилища в страните от ЕС възлиза на около 677 милиона кубически метра (млн. куб. м) на 24 януари. Общият темп на добив от хранилищата от началото на месеца е загубил рекордни темпове и в момента е третият най-висок за януари. Общият обем гориво в подземните газохранилища в момента е 50,4 млрд. куб. м.

Очаква се температурите в Европа да бъдат неравномерни тази седмица. Прогнозира се сравнително топло време за първата половина на седмицата след сланата от миналата седмица, но температурите може да паднат отново до уикенда. Делът на вятърната енергия в производството на електроенергия в ЕС е бил средно 20% през декември 2025 г. и е бил 19% през януари 2026 г. Средната цена на газа в Европа е била 394 долара за 1000 кубически метра през януари, в сравнение с 334 долара през декември на фона на студената вълна. Цените са на най-високите си нива от миналата пролет.

Европейските подземни газохранилища в момента са запълнени на 45,59% (15,12 процентни пункта по-ниско от средното ниво към тази дата през последните пет години) в сравнение с 56,5% през предходната година. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври 2025 г. страните от ЕС са изтеглили около 46 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив е достигнал 41 милиарда кубически метра.