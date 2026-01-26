Словакия ще оспори забраната за внос на руски газ в ЕС в съда

Още по темата: Унгария и Словакия завеждат дело срещу забраната на ЕС за руски петрол и газ 15.12.2025 13:21

Словашкият външен министър Юрай Бланар потвърди, че страната му ще оспори регламента REPowerEU пред Съда на Европейския съюз, съобщи в понеделник информационната агенция на Словашката република (TASR).

Съобщението идва след гласуване в Брюксел, където Словакия и Унгария се противопоставиха на правно обвързващ план за постепенно спиране на целия внос на руски газ до края на 2027 г. Бланар обясни, че Братислава не може да приеме решения, които не отразяват "реалните възможности и специфики" на отделните държави членки, изразявайки допълнителна загриженост относно предложението на Европейската комисия за пълна забрана на вноса на руски петрол до същия краен срок през 2027 г.

Словашкото министерство на външните работи уточни, че Словакия се противопоставя на забраната за внос на газ от Русия поради ограничения достъп до алтернативни доставки на газ за страните без излаз на море и сериозните правни и финансови рискове, свързани със съществуващите дългосрочни договори.