Унгария и Словакия завеждат дело срещу забраната на ЕС за руски петрол и газ

Сиярто: Планът на Европейската комисия да се откаже от руския петрол и газ нарушава законите на ЕС

Унгария и Словакия завършиха правната подготовка за завеждане на дело в Съда на Европейския съюз срещу ръководството на ЕС, което иска пълна забрана на доставките на петрол и газ от Русия до началото на 2028 г. Това обяви унгарският външен министър Петер Сиярто, който участва в среща на външните министри на ЕС в Брюксел, предава ТАСС.

В разговор с репортери преди срещата той отбеляза, че Унгария и Словакия са "решили да обединят сили" и съвместно да оспорят забраната за руски енергийни доставки в съда. "Правната работа е до голяма степен завършена и веднага щом решението бъде официално обявено, ще имаме правната възможност да заведем дело. Ще го направим веднага щом е правно възможно", каза Сиярто.

Той отбеляза, че планът на Европейската комисия да се откаже от руския петрол и газ нарушава законите на ЕС. "Рамковият договор ясно посочва, че формирането на националните енергийни баланси е отговорност на самите държави", обясни министърът, добавяйки, че инициативата на Брюксел заплашва енергийната сигурност на Унгария.

На 20 октомври Съветът на ЕС одобри поетапна забрана за всички покупки на руски газ, считано от 1 януари 2028 г. Това решение се отнася както за газ, транспортиран по тръбопроводи, така и за втечнен природен газ. Планът на Европейската комисия предвижда и забрана за доставките на руски петрол, считано от 2028 г. Обсъжда се забрана за доставки на ядрено гориво. Унгарското правителство изрази намерението си да поиска изключения от тези правила, но все още не са получени предложения от лидерите на ЕС.