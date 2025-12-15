ЕС отлага забраната за автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 година

Очаква се Европейската комисия да направи съобщение във вторник

Забраната може да бъде отложена с 5 години или смекчена за неопределено време, според източници на Reuters

Производителите на електромобили казват, че отказът от забраната ще даде повече предимство на Китай

Очаква се във вторник Европейската комисия да отмени ефективната забрана на ЕС за продажба на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене от 2035 г., поддавайки се на силния натиск от Германия, Италия и европейските автомобилни производители, борещи се с китайските и американските си конкуренти, предава агенция Reuters.

Ходът, чиито подробности все още се уточняват от служители на ЕС преди представянето му, може да доведе до отлагане на ефективната забрана с пет години или смекчаване за неопределено време, съобщиха официални и индустриални източници.

Вероятната ревизия на закона от 2023 г., изискваща всички нови автомобили и микробуси, продавани в 27-членния блок от 2035 г. насам, да бъдат без емисии на CO2, би била най-значителното отстъпление на Европейския съюз от зелените му политики през последните пет години, отбелязва агенцията.

"Европейската комисия ще представи ясно предложение за премахване на забраната за двигатели с вътрешно горене", заяви в петък Манфред Вебер, ръководител на най-голямата група в Европейския парламент, Европейската народна партия. "Това беше сериозна грешка в индустриалната политика", посочи той.

Отмяната на забраната раздели сектора. Традиционни автомобилни производители като Volkswagen и собственикът на Fiat Stellantis настояват усилено за облекчаване на целите на фона на ожесточената конкуренция от страна на по-евтините китайски конкуренти. Секторът на електрическите превозни средства обаче вижда това като отстъпване на повече позиции на Китай в прехода към електрификация.

Законът от 2023 г. е предназначен да ускори прехода от двигатели с вътрешно горене към батерии или горивни клетки и да глоби автомобилните производители, които не са изпълнили целите.