Полша изпраща войници на лов за диви свине, заразени с африканска чума

Полша е разположила войски за издирване на диви свине, заразени с африканска чума по свинете (АЧС), съобщава IAR .

В началото на декември в Лодзко беше открит труп на глиган, лишен от вътрешности и заразен с африканска чума по свинете. Животното е било намерено изкормено, одрано и с въже и със завързани крака. Властите подозират, че е бил подхвърлен там, тъй като в района не е имало зараза до момента.

"Ветеринарните служби и войските на териториалната отбрана ще претърсват подозрителни райони до неделя. Регионалният екип за реагиране при извънредни ситуации ще се събере днес", се казва в изявлението.

Според агенцията, седем мъртви диви свине са открити в събота в село Крупа. Ветеринарни тестове потвърдиха вируса на африканската чума по свинете (АЧС). Ден по-късно са открити още три - едната е с отрицателен тест, а две все още се изследват за АЧС.

Полският министър на земеделието заяви, че следователите проверяват дали откриването на труп на дива свиня, заразена с африканска чума по свинете (АЧС), в един от основните региони за отглеждане на свине в страната може да е било умишлен акт на саботаж.

Говорител на координатора на полските специални служби заяви, че в момента няма доказателства за участие на чуждестранни служби. Той обаче твърди, че саботажът "не може да бъде изключен" и предупреди, че всички сценарии остават на масата за действие.

💬 "Pojawia się podrzucony dzik, wypatroszony, oskórowany, z linką na nodze, w miejscu, w którym do tej pory nie było ASF-u. Może to być próba sabotażu."@StefanKrajewski w programie "Gość Poranka" pic.twitter.com/qhD6rqfhC3 — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) December 5, 2025

В интервю за обществения оператор TVP Info, министърът на земеделието и развитието на селските райони Стефан Краевски добави, че властите първоначално са се въздържали от публични коментари, за да избегнат ненужна тревога и да се консултират с Европейската комисия. "Службите работят. Всичко трябва да се провери внимателно", увери той.

"Бракониерството е една от възможностите за разследване, но бих бил предпазлив да изключвам каквото и да било на този етап", уточни министърът.

В ЕС африканската чума по свинете (АЧС) е класифицирана в категория А (най-опасната болест по животните), което изисква от държавите членки да предприемат незабавни действия за ограничаване и ликвидиране на всяко огнище. Поради това фермерите се призовават да засилят мерките за сигурност, да наблюдават движението на животните и незабавно да докладват за всички подозрителни случаи, както сред диви свине, така и в свинеферми. Полша е сред най-големите производители на свинско месо в Европа, което прави целостта на мерките за биосигурност въпрос от национално икономическо значение.

АЧС засегна няколко европейски страни през последните години, което доведе до мащабни унищожения и търговски ограничения.