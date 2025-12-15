Украйна удари руска подводница с нов тип морски дрон (ВИДЕО)

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че неин военноморски дрон е нанесъл удар по подводница на руския Черноморски флот в Новоросийск, от която са изстрелвани ракети „Калибър“ по украинска територия.

При операцията е използван нов тип подводен дрон "Sub Sea Baby". От публикуваното видео се вижда, че той се взривява край мястото където е закотвена дизел-електрическата подводна лодка клас 636.3 „Варшавянка“ (наименование по НАТО: „Кило“).

Според СБУ, в следствие на експлозията подводницата е „критично повредена и ефективно изведена от строя“.

СБУ също така уточнява, че тя е разполагала с четири пускови установки за крилати ракети „Калибър“.

Цената на подводница клас „Варшавянка“ е приблизително 400 милиона долара. Този ​​клас подводници е известен още като „черната дупка“ поради способността на корпуса им да абсорбира звук и да остава неоткриваем за сонарите, посочват от службата.