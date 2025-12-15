За първи път: ЕС наложи санкции срещу гражданин на САЩ, живеещ в Русия

Европейският съюз наложи санкции за първи път срещу американски гражданин. Става въпрос за бившия заместник-шериф на Флорида Джон Марк Дуган, който има двойно гражданство. Решението беше публикувано в Официалния вестник на ЕС.

Според документа, Дуган е поискал политическо убежище в Русия през 2016 г. и живее там близо десетилетие Брюксел е посочил подкрепата му за действията на Русия срещу Украйна като основание за налагане на ограничителни мерки. Той е обвинен в подкрепа на "прокремълски онлайн информационни операции". Документи на ЕС също така посочват, че Дуган има двойно гражданство - американско и руско.

На 15 декември ЕС наложи санкции и срещу ръководството на дискусионния клуб "Валдай" и руски експерти, свързани с него, предава "Ведомости".

Ограниченията се отнасят за Иван Тимофеев, генерален директор на Руския съвет по международни отношения и програмен директор на дискусионния клуб "Валдай", Фьодор Лукянов, директор по научните изследвания на клуба, Дмитрий Суслов, експерт от "Валдай", и Андрей Бистрицки, председател на управителния съвет на Фондацията за развитие и подкрепа на дискусионния клуб "Валдай".

Освен това в списъка със санкции са Андрей Сушенцов, декан на Факултета по международни отношения в МГИМО, Международното русофилско движение и 142-ри батальон за електронна борба на руските въоръжени сили, разположен в Калининградска област.

В списъка със санкции са включени и украинската журналистка Диана Панченко, както и няколко компании, регистрирани във Виетнам и Обединените арабски емирства.

На 15 декември ръководителят на европейската дипломация Кая Калас обяви, че външните министри на ЕС ще одобрят пореден пакет от санкции срещу Русия. Според нея новите ограничения ще засегнат морските плавателни съдове, които ЕС класифицира като част от така наречения си "сенчести флот".