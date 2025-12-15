Забравена от 30 г. болест плъзна в Хърватия

Още по темата: Проказа в Румъния: Два потвърдени случая за два дни 12.12.2025 16:49

За първи път от над 30 години насам в Хърватия е регистриран случай на проказа, съобщава Croatiaweek.

Става дума за изолиран случай на чуждестранен работник от Непал, който живее в Хърватия от две години със семейството си.

Според специалиста по инфекциозни болести д-р Бруно Баршич от клиничната болница „Дубрава“ няма опасност от разпространение на болестта сред населението, съобщава 24sata.

„За да се зарази човек, е необходим продължителен и близък контакт, като например да живее в едно и също домакинство, да спи в едно и също легло и да има лоши условия на живот. Със сигурност не можете да се заразите с проказа от някого на улицата“, каза той.

Исторически проказата е свързана с бедността и пренаселените жилищни условия.

Според д-р Баршич това е изолиран случай, а не епидемия.

„Това не е епидемия. Няма опасност от разпространение на болестта“, подчерта той.

Последният регистриран случай на проказа в Хърватия е от 1993 г., а страната никога не е преживявала пандемия от тази болест.

Днес проказата, известна още като болестта на Хансен, е напълно лечима с антибиотици.

Въпреки че лечението е дългосрочно, то е много ефективно.

Проблеми възникват само когато болестта се диагностицира много късно, което може да доведе до деформации. Дори и тогава инфекцията все още може да бъде излекувана.

Д-р Баршич отбеляза, че е срещал проказа само веднъж в своята медицинска кариера.

Той повтори, че за предаването на болестта са необходими месеци на близък контакт с нелекуван пациент.

Хърватският институт за обществено здраве (HZJZ) потвърди, че това е внесен случай. Пациентът веднага започна антибиотична терапия, а всички близки контакти бяха идентифицирани и включени в мониторинг или профилактично лечение.

HZJZ подчерта, че няма риск от предаване чрез ежедневни социални контакти, включително на работното място, в обществения транспорт или в магазините.

Проказата се развива много бавно, като симптомите понякога се появяват години или дори десетилетия след заразяването. Това означава, че човек може да е бил заразен извън Хърватия много преди да се появят симптомите. След започване на лечението заразността спира бързо, обикновено в рамките на няколко дни.