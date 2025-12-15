Синдикатите в Румъния заплашват с протести в "български стил"

Ако не получим никакви отговори, изглежда, че единственото решение в Румъния е да се повторят действия като тези в България

Синдикалисти в Румъния заплашват с масови улични протести в контекста на преговорите за замразяване на минималната работна заплата. Богдан Хосу, лидер на конфедерацията на синдикатите "Картел Алфа", заяви пред Antena 3 CNN в понеделник, че правителството отказва диалог, докато отговор от президента на страната Никушор Дан все още се очаква след разговорите с представители на синдикатите.

Богдан Хосу също заяви, че правителството не спазва ангажиментите, поети на ниво ЕС, относно прехвърлянето на социални осигуровки от работодателя към служителя:

"Като прехвърля цялата данъчна тежест от тежестта на капитала, на работодателя, върху тежестта на работника, Румъния на практика не спазва ратифицираната от нея Социална харта и не спазва Конвенция, факт, който вече е бил съобщен на Съвета на директорите, който е издал решение за задължението на румънското правителство да възстанови това, което и двете страни предвиждат, че от общите социални разходи приносът на служителя не трябва да надвишава 50%. Днес, чрез това прехвърляне на социални данъци от работодателя към служителя, не само служителят е обложен с данъци като такъв, но неприятното е, че държавата замества задълженията на частните работодатели в социалната отговорност, която те трябва да осигурят".

Богдан Хосу заяви също, че една трета от служителите в Румъния получават минималната работна заплата и "продължава прикрито укриване на данъци чрез поддържане на минимална работна заплата, която не съответства на румънския пазар на труда".

На въпрос дали е получил отговор от президентската администрация след дискусиите, Богдан Хосу заяви:

"Не и в момента, ако не получим никакви отговори, изглежда, че единственото решение в Румъния е да се повторят действия като тези в България. Изглежда, че само подобни действия карат вземащите политически решения да поемат отговорност. Масови улични акции и срещу институции, които блокират функционирането на диалога", категоричен бе синдикалистът.

Минималната работна заплата ще бъде замразена, а данъците ще се увеличат

Брутната минимална работна заплата ще бъде замразена през 2026 г. на сегашната стойност от 4050 леи (бел. ред. - 1596.71 български лева), съобщиха източници от коалицията пред Antena 3 CNN.

Дискусиите се провеждат в контекста, в който, както предупреждават икономисти, новите местни данъци ще натоварят още повече румънците, а инфлацията ще достигне до 10% до края на годината.