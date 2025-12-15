Навроцки заяви, че все още мечтае да бъде на една маса за преговори за мир в Украйна с лидерите на Русия, САЩ и представители на Киев

Туск вече не е уважаван играч.

Обсъждането на териториалните отстъпки от страна на Украйна трябва да се води само между Москва, Вашингтон и Киев, заяви полският президент Карол Навроцки в интервю за портала Wirtualna Polska.

"Териториалните въпроси трябва да се обсъждат единствено между Съединените щати, Украйна и Русия", отбеляза Навроцки, цитиран от агенция ТАСС.

Полският лидер обясни отсъствието на Варшава от редица преговорни формати за Украйна и с намаленото влияние на премиера Доналд Туск сред западните партньори.

"Премиерът не е уважаван играч", оцени президентът Карол Навроцки в контекста на позицията на Доналд Туск на международната сцена. За американския президент той каза: "Доналд Тръмп е единственият човек днес, който реално може да постигне мир".

В същото време самият Навроцки заяви, че все още мечтае да бъде на една маса за преговори за мир в Украйна с лидерите на Русия, САЩ и представители на Киев.