Трагедия в Кипър: Дрогиран шофьор уби 23-годишен българин

Български гражданин на 23 години е загинал вчера при катастрофа между мотор и автомобил в град Пафос (Западен Кипър), съобщава в. „Сайпръс мейл“.

По данни на полицията 23-годишният мъж, който се движел с мотоциклет, се е сблъскал с автомобил, управляван от 41-годишен мъж, за когото по-късно е установено, че е пребивавал нелегално в Кипър.

След инцидента шофьорът на автомобила също така е дал положителна проба за наркотици.

От полицията съобщават още, че българският гражданин е бил откаран незабавно в болница, където му е била оказана медицинска помощ, но е издъхнал от раните си.

По случая вече е започнато разследване.