Германия твърди, че икономическата ситуация е стабилна, но износът остава слаб

Корпоративните фалити в Германия остават на високо ниво

Икономиката остава в напрегната ситуация, тъй като външният натиск продължава да възпрепятства търсенето

Състоянието на германската икономика остава стабилно въпреки напрегнатата ситуация, тъй като страната е подложена на външен натиск поради слабото търсене, намаляващата конкурентоспособност и изолирани затруднения в производството на междинни продукти. Това сочат данни на Министерството на икономиката и енергетиката на Германия, цитирани от Anadolu Agency.

Министерството посочи, че икономиката на страната напоследък е претърпяла постепенна стабилизация, водена от мерки за фискално стимулиране, и въпреки че световната икономика остава относително устойчива, водещите показатели за германската външна търговия почти не показват положителни сигнали.

Докладът показа, че експортният сектор на Германия показва известно възстановяване, вместо цялостно възстановяване на цялата икономика.

В него се казва, че негативните ефекти от американските мита може все още да се усещат значително в началото на 2026 г., което означава, че очакванията за продажбите на германските износители ще бъдат засегнати през следващите месеци.

В него се добавя, че корпоративните фалити в Германия остават на високо ниво, като подадените молби са скочили с 11,7% на годишна база до около 18 125 през периода януари-септември.