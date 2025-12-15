Запасите от газ в подземните газохранилища в Европа са намалели до около 70%

Запасите от газ в подземните газохранилища (ПГХ) в цяла Европа са спаднали до около 70%, като темповете на добив обаче са намалели рязко през декември поради топлото време, според данни на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Европейските подземни газохранилища (ПГХ) в момента са запълнени на 70,14% (9,22 процентни пункта по-ниско от средното ниво към тази дата през последните пет години) в сравнение със 78,8% през предходната година. От началото на отоплителния сезон на 13 октомври страните от ЕС са изтеглили около 18 милиарда кубически метра газ от хранилищата. Нетният добив обаче надхвърля 14 милиарда кубически метра (млрд. куб. м). Обемите на газ в ПГХ в момента са общо 77,5 милиарда кубически метра.

Европейската комисия изисква от страните членки на ЕС да гарантират, че техните подземни хранилища за газ (ПГХ) са запълнени на 90% от 1 октомври до 1 декември всяка година, за да се осигурят повишени резерви за зимния период и да се подготвят за прекъсвания на доставките или необичайно студено време, припомня ТАСС.

Освен това е разрешена 10% гъвкавост в случай на трудни условия за пълнене на подземните хранилища за газ. Нетното инжектиране в европейските хранилища до началото на есенно-зимния период обаче възлиза само на 54,7 млрд. куб. м от 61 млрд. куб. м, необходими за постигане на стандарта за пълнене.

Очаква се времето в Европа тази седмица да е топло. Делът на производството на електроенергия от вятърна енергия в ЕС е бил средно 20% през ноември, а през декември е бил около 18%. Средната цена на газа в Европа е била 368 долара за 1000 кубически метра през ноември и около 331 долара през декември.