Сръбски и македонски ТИР-ове блокираха границата

Не пускат на Запад автомобили над 3,5 тона

Както бяха заплашили, превозвачи от Сърбия, Северна Македония, Черна гора и Босна и Херцеговина, блокираха гранични пунктове по границата с България. Точно в 13 часа ТИР-ове застанаха на пътя, за да пречат на движението. Пропускани бяха само леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона.

Затворени за излизащи от нашата страна камиони бяха пунктове “Връшка чука”, Калотина”, “Брегово”, “Стрезимировци”, “Гюешево”, Делчево” и “Златарево”. Към 15 часа на протестиращите им хареса и обявиха, че спират и леките автомобили в два от граничните пунктове - “Калотина” и “Връшка чука”. Очакваше се обаче късно вечерта автомобилите до 3,5 тона, които останат да чакат по опашки, все пак да бъдат пропуснати.

Протестът е организиран от превозвачите от Западните Балкани, които твярдят, че техните шофьори на ТИР-ове са третирани в Европейския съюз като туристи по правилото “90 от 180”. Тоест - дава им се право да престояват в страните от Шенген 3 месеца (90 дни) за период от 6 месеца (180 дни).

Тираджийте твърдят, че това изискване им пречи на професията, която те могат да упражняват само половин година, ако пътуват им Европа. Любопитен факт е обаче, че турските тираджии, за които има същото изискване, не участват в протеста.