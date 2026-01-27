Къде в ЕС хлябът е най-евтин и колко струва

Хлябът със семена надхвърля прага от 10 леи

Цената на хляба се е повишила с над 8% през последната година в Румъния, съобщава Digi24. Най-скъпи са видовете със семена и квас, поради което рулата остават първият избор на румънците. От друга страна, пекарите говорят за все по-трудно поносими разходи за брашно, електроенергия и газ.

Хлябът от бяло брашно струва между 2 и 2,5 леи, докато хлябът със семена и квас се продава за над 10 леи. Веригата от ценови увеличения може да се види и на рафта с хляб, който в крайна сметка струва с 8% повече от миналата година.

Хлябът със семена надхвърля прага от 10 леи в супермаркетите.

„Купувам бял хляб, обикновен хляб, защото не ядем повече от два хляба. Около 2,50 леи. Това е много за нас“, признава една жена.

Пекарите казват, че производствените разходи също са по-високи. Докато преди една пекарна можеше да произведе хляб за около един и половина леи, сега разходите могат да достигнат до два и половина леи, в зависимост от потреблението на енергия и заплатите на служителите.

„Срещаме се с повишение на цените на суровините. Трябва да имаш служители, да ги осигуриш, да плащаш данъците им на държавата. Повишението на цените на горивата също е много голям проблем в момента“, казва Ион Фугару, собственик на пекарна в Търгу Жиу.

Списъкът с основни хранителни продукти, които са поскъпнали през последната година, включва също захар, масло и яйца.

Според най-новото проучване на Eвростат, румънският хляб е най-евтиният в целия Европейски съюз (ЕС), а румънците са най-големите консуматори на тестеното изделие.