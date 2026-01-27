Щит против дронове за летищата в Гърция

Още по темата: Никос Дендиас: Гърция исторически е разчитала на гражданска армия 12.01.2026 09:46

Повечето граждански летища в Гърция вече разполагат с периметърни системи

Гръцките летища се нуждаят от защитни мерки срещу дронове от всякакъв вид и държавата предприема мерки за заглушаване и предотвратяване на приближаването на безпилотни летателни апарати до съоръженията за въздушен транспорт.

Заглушаването води до смущения в комуникационните или навигационните сигнали, което води до падане или отклоняване на дроновете от курса. Аспектът на отблъскване на дронове изисква високопрецизно оборудване, което ще работи с абсолютен контрол, така че да не предава на честоти, засягащи аеронавигационните системи и комуникациите, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Повечето граждански летища в Гърция, няколко от които обслужват и военни нужди, като например летище Ханя, вече разполагат с периметърни системи за откриване и идентифициране на безпилотни летателни апарати. Решаващата стъпка обаче е инсталирането на технологии за неутрализиране, които, след като бъде открит неизвестен обект в наблюдаваното въздушно пространство, ще поемат контрола над дрона и ще го обездвижат, преди да действа агресивно.